Karşıyakalı Kurtoğlu, depremde hayatını kaybetti

Gökova açıklarında meydana gelen depremde İstanköy Adası'nda bulunan bir Türk hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden ismin Karşıyakalı olduğu öğrenildi

Muğla Gökova açıklarında saat 01.31'de bir deprem meydana geldi. Son açıklamaya göre 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremde İstanköy(Kos)de bulunan iki kişi hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden kişilerden birinin Türk olduğu açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu depremde hayatını kaybeden isim oldu. Kurtoğlu'nun kafeteryada otururken, üzerine Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığı bu yüzden hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kurtoğlu'nun acı haberi ise İzmir Karşıyaka'da yaşayan ailesine bildirildi. Kurtoğlu'nun Bostanlı'da bir kafe işlettiği ve üç arkadaşıyla birlikte tatile İstanköy'e gittiği öğrenildi. Acılı ailenin cenazeyi almak için Bodrum'a gittiği öğrenildi. Aile oradan da İstanköy'e geçecek.