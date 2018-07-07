Karşıyakalı memurlara zam müjdesi

İş barışını sağlamak, çalışanların moral - motivasyonunu yükseltmek ve halka hizmette performansı artırmak isteyen Karşıyaka Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında, belediyenin tüm memurlarını kapsayan Toplu Sözleşme imzalandı. Maaşlara yapılan yüzde 30 zam, Karşıyakalı memurların yüzünü güldürdü

İmzalanan Toplu Sözleşmeye göre; memur ve sözleşmeli memur maaşlarına ek verilen sosyal denge tazminatına 300 lira zam yapıldı. Sözleşmeye bu yıl ilk kez 297 liralık ulaşım yardımı da eklendi. Birinci derece yakınını kaybeden memurlara toplamda 2 bin 952 lira yardım yapılması ve yüzde 40 ve üzeri engelli çocuğu bulunan personelin maaşına da artı 313 lira ek yapılması kararı da sözleşmede yer aldı. Zam oranları memurların yüzünü güldürdü.

“BAŞARILAR, HEPİMİZİN ESERİDİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Belediyemizde iş barışını en yüksek seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. Bütçemizi zorlayıp çalışanlarımıza daha iyi şartlar sağlayabilmenin peşindeyiz. Tüm Yerel-Sen ile imzaladığımız bu sözleşmeyle de personelimize bir nebze olsun rahat nefes aldırmayı amaçladık. Alnınızın teriyle kazandığınız bu para size helal olsun. Elde ettiğimiz başarılar, bir kişinin değil tüm çalışan arkadaşlarımın eseridir. Emeğin yanında olmaya ve emekçinin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz” dedi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ise “Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’de hizmetleriyle, halka verdiği önemle, halkın sevgisiyle öne çıkmış durumda. Belediye Başkanımıza, sınırlı şartlar altında yapılan yüzde 30’luk artış için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.