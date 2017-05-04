Karşıyakalı öğrencilerin 'Bilim Şenliği' heyecanı

Karşıyaka'da Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 20 proje, TÜBİTAK sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenlenen 4006 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkacak. 5 Mayıs Cuma Günü okul bahçesinde gerçekleştirilecek olan şenlikte projeler tanıtılacak

Hayata geçirdikleri bilimsel projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencileri, bu yıl TÜBİTAK'a 20 proje sundu. Projelerin tamamı kurum tarafından onaylandı. Bilim ve Teknoloji üzerine geliştirilen projeler, yine TÜBİTAK'ın sponsorluğunda 5 Mayıs Cuma Günü sabah 10.00'dan itibaren, okul bahçesinde ziyaretçilere sunulacak. TÜBİTAK denetçileri de bu yıl ikinci kez düzenlenen Bilim Şenliği'ne katılacak. Şenlik, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. Sonraki aşamada, TÜBİTAK'ın desteği ile projeler teker teker hayata geçirilecek. Fevzi Paşa Ortaokulu Müdürü Sedat Kale “Eğitim ve öğretimimizi bilimle yoğuruyor, öğrencilerimize yeni ufuklar açıyoruz. Bu yıl TÜBİTAK'a 20 proje sunduk ve hepsi onaylandı. Yine TÜBİTAK'ın sponsorluğunda, bu yıl 2'nci kez Bilim Şenliği gerçekleştiriyoruz. Fen ve Teknoloji dersi öğretmenimiz Bülent Dal, Okul Aile Birliği Başkanı Nazlı Akçay ve Başkan Yardımcısı Melda Öksüz'e, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Herkesi 5 Mayıs Cuma Günü saat 10.00'dan itibaren okulumuzun bahçesindeki şenliğimize bekliyoruz" dedi.

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