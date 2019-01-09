Karşıyakalı öğretmenlere uluslararası sertifika

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 'Lions Quest' eğitimine ev sahipliği yaptı. Pergamon Lions Kulübü desteğiyle düzenlenen iki günlük programa katılan öğretmenlere, 'uluslararası eğitmen' sertifikası verildi.

Burcu Şahin - 1975'te Dünya Gençlik Vakfı tarafından hayata geçirilen ve 2000 yılından bu yana Uluslararası Lions Vakfı bünyesinde sürdürülen 'Lions Quest' eğitimine, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmenler katıldı. Hala 60 ülkede 30 dilde uygulanmakta olan program kapsamında öğretmenler; öğrencilere özdisiplin, analitik düşünme, çatışma çözme, etkili iletişim, sorumluluk alma ve doğru karar verme gibi beceriler kazandırmaya yönelik eğitimler aldı.

Sosyal ve duygusal gelişim

'Lions Quest'in sosyal ve duygusal zeka becerileri geliştirme ve karakter oluşturma programı olduğunu ifade eden Pergamon Lions Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı Mübeccel Alkan, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi Müdürü Cem Yüksel ve Lions 118R Yönetim Çevresi Lions Quest Koordinatörü Yılay Çeken, bu sayede merkezde eğitim alan yaklaşık 1500 öğrencinin yaşamına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Programı başarıyla tamamlayan öğretmenlere, eğitmen Rengin Damar tarafından, uluslararası alanda geçerli sertifikaları takdim edildi.

Eğitime tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyakamızda çocuklarımızı en çağdaş şartlarda yetiştirmek, en iyi şekilde geleceğe hazırlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz eğitim programı için Pergamon Lions Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Eğitime desteklerimiz devam edecek" dedi.