Karşıyaka’nın ‘Bilim Kahramanları’

Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle gerçekleştirilen First Lego League yerel turnuvasının İzmir’de yapılan dördüncü etap yarışlarında ‘Yeraltı Pratik Sulama Sistemi’ projesi ile 3. oldu

Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen turnuvanın bu yılki teması ‘Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu’ oldu. 3-4 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir'de yapılan müsabakalarda 86 takım yarıştı. 9- 16 yaş arası genç mucitler suya erişim, suyun kullanımı, taşınması ve tasfiyesiyle ilgili sorunlara karşı çözüm projelerini yarıştırdı. Suyun tüm kullanım yolları sorgulanarak üretimi, taşınması, doğru ya da dolaylı yoldan kullanılması ve tüketimi üzerine yenilikçi projeler görücüye çıktı.





ÇOCUK KULÜBÜ 3’ÜNCÜ OLDU



Karşıyaka Belediyesi de yarışmaya Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan takımla katıldı. Karşıyakalı 7 çocuk ve 4 koçtan oluşan Laissez Faire takımı, Yer Altı Pratik Sulama Sistemi projesi ile 3’üncü oldu ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ulusal turnuva da 10-11 Mart tarihlerinde yine Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Burada belirlenecek 6 takım uluslararası turnuvalara katılacak.





BİLİMİ DESTEKLİYORUZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren, kültürel ve sosyal projelerimizin yanı sıra bilime de yönlendiriyoruz. Bu tür yarışmalar, çocuklarımızın bilime yönlenmesi ve yeni fikirleri geliştirebilmesi için son derece önemli. Dereceye giren evlatlarımızı kutluyorum” dedi.