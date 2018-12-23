Karşıyaka’nın Filizleri desteklerle büyüyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından sürdürülen Karşıyaka’nın Filizleri Projesi, toplumun her kesiminden aldığı destekle çığ gibi büyüdü. Sadece son bir hafta içinde; Mavişehir 1. Etap sakinleri 18’inci öğrencisine burs vermeye başladı.

80 yaşındaki Hatice Kayıkçı kendi birikimiyle, yıl boyunca bir ‘Filize’ destek olacağını söyledi. Son olarak Çiğli’deki İzmir Türk Koleji’nin 2-B sınıfı öğrencileri de harçlıklarıyla bir öğretmen adayının burs masraflarını karşıladı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Projemizle gurur duyuyoruz, destekler daha da büyümeli” dedi.

800 filiz yararlandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla başlatılan Karşıyaka’nın Filizleri Projesi, toplumun her kesiminden gördüğü ilgi ile çığ gibi büyüdü. 4 yılda 800’den fazla üniversitelinin burs aldığı projede; başta apartman ve site yönetimleri olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, şoförler, belediye işçileri ve esnaflar bir ‘Filize’ daha destek sağlayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı! 2016 yılında, Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen Karşıyaka’nın Filizleri’nde, son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler, projenin önemini ve vatandaşlar tarafından ne kadar benimsendiğini gözler önüne serdi.

18 öğrenciye burs

Mavişehir 1. Etap Toplu Yapı Yönetimi, 18. öğrencilerine burs vermeye başladı. Onlarca apartman ve yüzlerce hanenin bulunduğu sitede, bir üniversiteliye daha destek olabilmenin sevinci yaşanırken, burs verilen öğrenci sayısının her dönemde daha artırılacağı belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da site yönetimini ziyaret ederek, projeye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Çınarın gölgesinde filizler

80 yaşındaki ‘çınar’ Hatice Kayıkçı da yastık altında biriktirdiği paralarla bir ‘filizin’ masraflarını karşıladı. Çiğli’deki İzmir Türk Koleji’nin 2-B sınıfı öğrencileri de kendi harçlıklarıyla, öğretmen adayı bir abilerine burs vermeye başladı. Toplumun her kesiminden gelen destek, burs bekleyen öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

'Örnek olmalı'

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Toplumsal dayanışmayı üst seviyede tutarak başaramayacağımız iş yok. Karşıyakalılar bu proje ile farklılığını bir kez daha gösterdi. Karşıyaka’nın Filizleri bugün dünya projesi haline geldi, herkesin özendiği bir proje oldu. Hem 1. Etap yönetimine, hem Hatice Teyzemize hem de minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Umarım bu destekler örnek olur” dedi.

Mavişehir 1. Etap Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Nayman ise “Proje başladığı günden bugüne büyük destek veriyoruz. Bu bizim için ulvi bir görev. Genç ve parlak nesillerin yetişmesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.