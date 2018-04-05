Karşıyaka’nın “Mahfeli” kurtulacak

Kültürel ve fiziki yatırımların yanı sıra, kamulaştırma çalışmalarına da önem veren Karşıyaka Belediyesi, ilçe tarihinin en değerli yapılarından olan ancak çürümeye terk edilen Mahfel’i kamulaştırmak için çalışmalara başladı. Başkan Akpınar “Yılların ihmaline uğramış bu önemli binayı Karşıyaka Belediyesi olarak kamulaştıracak, adına ve değerine yakışır bir işleve kavuşturacağız” dedi

Karşıyaka tarihinin en köklü yapılarından biri olan Mahfel, Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun yıllar Karşıyaka Spor Kulübü’ne, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na ve Halkevlerine ev sahipliği yaptı. Kulüp binası olduğu dönemde, 1925 ve 1926 yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ziyaret edilen Mahfel, yıllar önce kaderine terk edildi. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli bulunan ancak yıkılmaya yüz tutan tarihi yapıya Karşıyaka Belediyesi sahip çıktı. Belediye Meclisi son toplantısında, Mahfel’in kamulaştırılması kararını aldı. Yasal sürecin sonunda, Karşıyaka’nın en eski ve tarihsel geçmişi en değerli olan yapısı restore edilerek ilçenin kültürel yaşamına tekrar kazandırılacak.



“GAZİ EVİ” OLACAK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka’nın, Karşıyakalılığın, Kaf Sin Kaf’lı olmanın ilçemizdeki simge mekânlarından olan ve Mahfel olarak tanınan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından iki kez ziyaret edilmesiyle anlamı daha da büyüyen bir mekânı, Karşıyakamıza kazandıracağız. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “GAZİ EVİ” olarak önerilen bina “Bahçesiyle birlikte bir bütün olarak korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması gerekir” diyerek tanımlanmıştır. Kurul kararında, 1. Dereceden koruma grubuna alınan ve kamulaştırılması tavsiye edilen yapının, yeniden sosyal yaşama kazandırılması için çalışmalarımız başladı” dedi.



“YAŞAYAN BİR MÜZE OLACAK”



Başkan Akpınar “Yılların ihmaline uğramış ve pek çok hukuki aşamadan geçmiş bu önemli binayı Karşıyaka Belediyesi olarak kamulaştıracak, adına ve değerine yakışır bir işleve kavuşturacağız. “GAZİ EVİ” Karşıyaka Kent Belleğinin en önemli merkezlerinden biri olacak, yaşayan bir müze kimliğiyle ilçemizin marka değerine yeni bir boyut ekleyecektir” diye konuştu.



