21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karşıyaka'ya 'Aktif Şehir' jüri özel ödülü

    Karşıyaka Belediyesi, 34 üye belediyenin 100 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2016 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Aktif Şehir ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:19
    Karşıyaka'ya 'Aktif Şehir' jüri özel ödülü
    Sosyal Sorumluluk kategorisinden 28, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 20, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 31 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 21 proje jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Karşıyaka Belediyesi de Aktif Şehir Karşıyaka Projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödüllerin 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde, Mersin'de gerçekleşecek olan Sağlıklı Kentler için Yenilenebilir Enerji konulu konferansta verileceği belirtildi.

    Türkiye'nin ilk aktif kenti

    Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği (TAFISA); dünya genelinde, potansiyel taşıyan kentlerdeki sosyal, sportif ve kültürel yaşamı hareketlendirmek ve o kentin halkını da etkinliklerin başrolüne çıkartmak için çalışmalar yürüten bir kuruluştur. TAFISA'nın yürüttüğü 'Aktif Şehir' projesi de bu kapsamda stratejiler geliştiren ve uygulayan; aktif yaşam kültürünü benimseyen kentlerin dahil olduğu bir uygulamadır. Karşıyaka Belediyesi, 'Aktif Şehir' sertifikasını alan Türkiye'deki ilk belediye.

    Anahtar Kelimeler: Karşıyaka, Belediyesi, 34, üye, Belediyenin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yurttaş sorguluyor
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz