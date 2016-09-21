Sosyal Sorumluluk kategorisinden 28, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 20, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 31 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 21 proje jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Karşıyaka Belediyesi de Aktif Şehir Karşıyaka Projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödüllerin 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde, Mersin'de gerçekleşecek olan Sağlıklı Kentler için Yenilenebilir Enerji konulu konferansta verileceği belirtildi.



Türkiye'nin ilk aktif kenti



Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği (TAFISA); dünya genelinde, potansiyel taşıyan kentlerdeki sosyal, sportif ve kültürel yaşamı hareketlendirmek ve o kentin halkını da etkinliklerin başrolüne çıkartmak için çalışmalar yürüten bir kuruluştur. TAFISA'nın yürüttüğü 'Aktif Şehir' projesi de bu kapsamda stratejiler geliştiren ve uygulayan; aktif yaşam kültürünü benimseyen kentlerin dahil olduğu bir uygulamadır. Karşıyaka Belediyesi, 'Aktif Şehir' sertifikasını alan Türkiye'deki ilk belediye.





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