Karşıyaka’ya ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’

Karşıyaka’daki yeşil alan oranını artırmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi ile ilçe genelinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının desteği ile başlatılan ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ projesinde imzalar atıldı. Hazırlanan protokole göre, inşaat firmaları, ilçede yaptıkları her yeni daire başına, belediyeye en az iki zeytin fidanı bağışlayacak

Son 4 yılda; Karşıyaka’da evlenen her çift için bir fidan dikerek iki ayrı Mutluluk Ormanı oluşturan ve yeni yapılan apartmanlarda her 25 metrekarelik alan için bir ağaç dikme zorunluluğu getiren Karşıyaka Belediyesi, ‘Daha Yeşil Bir Karşıyaka’ parolasıyla yeni bir proje başlattı. İlçe genelinde faaliyet yürüten inşaat firmaları ile yapılan protokol kapsamında, her müteahhit, yeni yaptığı her daire başına belediyeye 2 zeytin fidanı bağışlayacak. Toplanacak fidanlar, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 100 dönümlük alana dikilecek. Kentsel Dönüşüm Ormanı’nda yetişecek zeytinler de Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi tarafından toplanıp işlenerek, üretime dönüştürülecek.



Projeye ilişkin protokol, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Müteahhit ve İşadamları Derneği Başkanı Zeki Yüksel ile Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin arasında imzalandı. Başkan Akpınar “Karşıyakalı müteahhitlerimizle birlikte örnek bir projeyi başlatıyoruz. Kentsel Dönüşüm Ormanımız ile Karşıyakamızı daha yeşil bir görünüme kavuşturacağız. Zeytin berekettir, barış ve sağlıktır. Biz de bu güzelliği ilçemizde yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Karşıyaka bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



Dernek Başkanları Zeki Yüksel ve Niyazi Gültekin de böyle güzel ve anlamlı bir projenin ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Akpınar’a teşekkür etti.