Kartondan tekne yarışmasında ilginç görüntüler

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı nedeniyle TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Kartondan Tekneler Yarışması'nın galibi 'Amazon' adlı tekneleriyle Orman Mühendisleri Odası oldu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği 'Kartondan Tekneler Yarışması'nda renkli görüntüler oluştu ve ilginç anlar yaşandı. Etkinlik, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda yarışma katılımcısı 12 meslek odası üyesinin tekne yapım çalışmalarıyla başladı. Kartondan tekneler tamamlandıktan sonra kortej oluşturulup Pasaport sahilindeki yarışmanın başlayacağı noktaya yürüyüş yapıldı. Yarışın başlaması için çalan düdükle birlikte ilginç anlar yaşandı. Kimi tekneler ilk andan itibaren su almaya başladı. Ziraat Mühendisleri Odası yarışmacısının yarısı suyla dolan teknesiyle hiç ilerleyemedi. Bazı tekneler ise yarışmaya başlayamadı. Başarıyla yüzen tekneler arasında rakiplerine büyük fark atan Orman Mühendisleri Odası'nın 'Amazon' adlı teknesi birinci oldu. İkinciliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 'Çotanaks', üçüncülüğü ise Gemi Mühendisleri Odası 'Deplasman' adlı karton tenkeleriyle kazandı. Yarışmada ayrıca en iyi tasarım ödülü 'Titanic' adlı tekneleriyle Çevre Mühendisleri Odası'na verildi. En centilmen takım ödülünü Makina Mühendisleri Odası, en temiz çalışan takım ödülünü Maden Mühendisleri Odası, en iyi kostüm ödülünü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kazandı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, "Bu yıl 10'uncu kez düzenlediğimiz etkinliğimizi artık uluslararası festival ayarına getirmek istiyoruz. Her yıl yarışma daha heyecanlı oluyor" dedi.