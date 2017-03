Kasaplara göre et fiyatı düşer

Zeynep Kaya- ve Süt Kurumu (ESK) Türkiye genelinde yemek sanayisine kilogramı 20,50 lira + KDV, Et ve Süt Kurumu (ESK) Türkiye genelinde yemek sanayisine kilogramı 20,50 lira + KDV, kasap lara ise 22,50 lira + KDV fiyattan karkas dana eti satışına başladı. Kurum, piyasanın ihtiyaçları karşılanıncaya kadar et satışına devam edecek. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş'e göre esnaf 22,50 TL'den et alırsa fiyatlarda düşecek.



Gereken uyarıyı yapacağız

Et ve Süt Kurumu (ESK) yemek sanayi ve şarküteri üretimi alanında faaliyet gösteren firmalara kilogramı 20,50 lira + KDV dondurulmuş karkas dana eti satışı için teklifler almaya başladı. Satışı yapılacak toplam ürün miktarı firma bazında 50 tonu geçemeyecek ve işletme kapasite raporunun üzerinde satış yapılmayacak. Kasaplar, kurumdan satın aldıkları karkas etleri geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in girişimleriyle belirlenen tarifeyle, kıymada kilogramı 32 lira ve kuşbaşıda kilogramı 34 liradan satışa sunacak. Kasaplar, çeyrek veya bütün karkas olarak piyasaya satış yapamayacak. Böyle bir durumun tespiti halinde, işletmeye et satışı durdurulacak. Fiyatların tırmanmasını önlemek için adım atan ESK, piyasanın ihtiyaçları karşılanıncaya kadar satışlarına devam edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, İzmir olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) ile bir anlaşmalarının olmadığına dikkat çekti.Yücelmiş, "Bakanlıktan böyle bir açıklamada bulunuldu. Burada bir zorlama yok. Bizim esnafımızın talep ettiği et kalitesi, Et ve Süt Kurumu'nun sattığı hayvanlarla ilgili karşılaştırmada bizi ikna edecek hayvan türü var mı? Bizi ilgilendiren nokta o. Çünkü bizim esnafımızın tükettiği et genelde 1. kalite. Yani vatandaş ucuzluktan ziyade kaliteye bakıyor" dedi.Yücelmiş, "Bakanlık piyasayı dizginlesin diye böyle bir girişimde bulundu. Et fiyatlarında 1-2 liralık indirim oldu. Bizim esnafımız bu fiyattan et alırsa fiyatta düşme olur. Bizim için önemli olan, müşterinin talep ettiği fiyata ve kaliteye hitap etmesi. Bizim Et ve Süt Kurumu'yla henüz bir anlaşmamız yok. Onların bizlere getireceği etin kalitesini görerek esnafımızı yönlendireceğiz, fiyat konusunda o zaman esnafımıza gerekli fiyat uyarısını yapacağız" dedi. Yücelmiş, "Bakanlık bize 22,50 kuruştan et vermeye çalışıyor, bunun KDV'si de var. 34 liralık bir fiyattan satışı olur. Bunun bizlere maliyetine göre fiyat çıkar. Ama şunun altını çizmeliyim, müşterimizin talep ettiği kalitede et sunmak, bizim için fiyattan daha önemli" diye konuştu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, Ocak ayı başında kilogramı ortalama 25,04 lira olan yağsız dana karkas etinin fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 3,6 artışla 25,95 liraya yükseldi. Bakan Çelik, söz konusu yükselişlerle ilgili son günlerde spekülatörlerin boş durmadığını açıklayarak, "Kırmızı et piyasasında fiyatları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu'muz devreye girmiş bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.