Kasaplardan ithal et tepkisi: Vatandaşı böyle uyardılar!

İzmir'de ithal ete karşı tepki oluştu. Kasapların camlarına, afişler asılarak tüketiciden kasaplara ve çiftçiye sahip çıkılması istendi

Türkiye Kasaplar Federasyonu tarafından ithal ete karşı yerli etin tüketilmesi için 1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et alınması kasap ve çiftçiye sahip çıkılması çağrısının yer aldığı afişleri İzmir'de kasaplara dağıtılarak camlara asıldı. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, kısa süre önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaretinde rapor sunduklarını ithal etin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu söylediğini açıkladı.





Türkiye Kasaplar Federasyonu hazırladığı '1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık' yazılı afişlerle Sırbistan'dan et ithal edilmesine karşı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hazırlanan afişler İzmir'de de kasapların camlarına asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya geçtiğimiz günlerde 'Kırmızı et piyasasıyla ilgili değerlendirme' raporu sunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, Sırbistan'dan et ithal edilmesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi. Yücelmiş, Türkiye Kasaplar Federasyonu tarafından başlatılan kampanyanın başarılı olması için çaba gösterdiklerini belirterek, ucuz et konusunda kasapların ve marketlerin yaşadığı sıkıntının bakanlıkla birlikte yapacakları çalışmayla en kısa zamanda çözüleceğini dile getirdi.