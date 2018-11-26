Kasksız motosikletli feci şekilde can verdi

İzmir'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Beydağ ilçesi Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz, Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 plakalı motorsikleti ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. motosiklet, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki kapıya çarparak durabildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Cerit'in yüzünün sürtünmeden dolayı parçalanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yoldan geçen vatandaşlar 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kazanın ardından 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu kontrollerde Serdar Cerit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Cerit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit'in bugün ehliyet sınavına gireceği öğrenildi.