Katil zanlısını, gasp ettiği cep telefonu yakalattı

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde taksici 49 yaşındaki Mustafa Muhammet Eğin'i aracının içinde göğsünden bıçaklayarak öldüren S.K., gasp ettiği cep telefonunu kullanınca yeri belirlenip yakalandı

Geçen 16 Mayıs'ta, Bahçeli Mahallesi Madra Çayı Sülüklü Göl Mevkii'nde, 10 T 4035 plakalı takside şoförün hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Balıkesir'in Altınova İlçesi'nde taksicilik yapan Mustafa Muhammet Eğin'in göğsünden bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Taksi üzerinde parmak izi çalışması yapan ekipler cinayet zanlısını belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin olay günü sırt çantası ile bölgeden uzaklaştığı belirlendi.



Görüntülerden eşkali belirlenen S.K.'nın taksi şoförü Eğin'in cep telefonunu kullanması üzerine cinayet zanlısı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.K.'nın Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda S.K., Dalaman'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından Dikili'ye getirilen ve burada ifadesi alınan S.K. suçunu itiraf ederken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.





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