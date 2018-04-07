Katip Çelebi Üniversitesi'ne 'İslami' rektör!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğüne, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından, İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse'yi atadı. Yeni rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İKÇÜ Rektörlüğü görevini uhdemize tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan Beyefendi'ye, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocama, YÖK üyelerimize, bu süreçte dua ve destekleriyle katkı veren tüm dostlara şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.



PROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?



1964 Balıkesir doğumlu olan Saffet Köse, Balıkesir İmam Hatip Lisesi (1982) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) çalıştı. 1992 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladı. Bir süre ilmi araştırmalar amacıyla Mısır'da bulundu (Ocak-Haziran, 1994). 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003'te de profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şûrası'nca ödüllendirildi. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Senatosu'nda fakülte temsilcisi olarak bulundu. Bunlara ek olarak; Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini sürdürmekte, İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın kurucuları arasında yer almakta ve halen bu vakıfta üyeliği devam etmektedir. 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'nın yanında 2015 yılından bu yana Rektör Yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Köse, İngilizce ve Arapça bilmektedir.



