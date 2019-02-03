Kavga sırasında vuruldu, ambulans

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada tabancayla göğsünden vurularak, ağır yaralanan Osman Demir (35), ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi

Kavga sırasında vuruldu, ambulans
03 Şubat 2019 Pazar 16:38

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kiraz'daki içkili mekanların bulunduğu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla göğsünden vurulan Osman Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Osman Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışıp, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kavgada vuruldu #ambulans #yolda öldü #Osman Demir
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