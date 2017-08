Kavgayı ayırmak istedi, yediği dayak yüzünden hayatını kaybetti!

İzmir Buca'da baba ile oğul arasındaki kavgayı ayırmak isteyen damat, yediği dayak yüzünden hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Şirinyer semtinde bulunan Laleli Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Ahmet C. ile babası 59 yaşındaki Mehmet Engin C. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmen Engin C.'nin kızıyla nişanlı olan ve o sırada evde bulunan Nihat Ateş kavgayı ayırmak için araya girdi. Buna sinirlenen Ahmet C., iddiaya göre eniştesi Nihat Ateş'e saldırıp dövdü.



Aldığı darbelerle ağır yaralanan Nihat Ateş, çağrılan sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.



Polis olayla ilgili Ahmet C ve babası Mehmet Engin C.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.