Kavgayı ayırmak istemişti, bıçaklanarak öldü!

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, İbrahim K. ile Mehmet K. arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 42 yaşındaki Fatma Akta, hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6721 sokaktaki bir evde meydana geldi. İbrahim K. aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet K.'nın evine gitti. İddiaya göre, burada ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K. bıçakla Mehmet K.'yı yaraladı. Bu sırada evde bulunan Fatma Akta da kavgayı ayırmak isterken vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.



İbrahim K. kaçarken gelen asğlık ekipleri yaralılar Mehmet K. ve Fatma Akta'yı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Fatma Akta, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, cinayet zanlısı İbrahim K.'yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.