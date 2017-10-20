Kavunuyla meşhur köye taş ocağı kurmak istiyorlar!

İzmir'de Urla Belediyesi'nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında kavun üretimini desteklediği ve adına festivaller düzenlediği Nohutalan Köyü'nde taş ocağı kurma çalışmalarının başlamasına, köylüler tepki gösterdi

Germiyan Köyü'nde, taş ocağı kurma ve mıcır eleme tesisi kurma izni alan firma, Urla'da da benzer izin aldı. Şirket, Urla Belediyesi'nin kırsal kalkınma kapsamında kavun üretimini desteklediği ve adına festivaller düzenlediği Nohutalan Köyü'nde taş ocağı kurmak için çalışma başlattı. Köylüler, çalışmaya tepki gösterdi.



Yıllık 400 bin ton üretim kapasitesi olacak taş ocağı için bakanlığa ÇED başvurusunda bulunan şirketin dosyası kabul edildi. Açık işletme yöntemleri kullanılacak olan ocakta, bir patlatmada 8 bin 437.5 ton malzemenin yerinden söküleceği ifade edildi. Proje alanında, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne ait daha önce işletilip ardından terk edilmiş bir alan bulunduğu ortaya çıktı.



