Kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, bir hafta önce ortadan kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Hasan Soykan'ın cesedi, zeytinliğinde ağaca asılı bulundu. Soykan'ın intihar ettiği belirlendi

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'ndeki evinden geçen 31 Mayıs'ta, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çıkan Alzheimer hastası Hasan Soykan, ortadan kayboldu. Soykan'ın akşam eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. 3 çocuk babası Soykan, güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.



Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, bu sabah acı haber geldi. Çandarlı girişindeki Hayıtlı Mevkii'nde bir zeytinliğinde Hasan Soykan'ın ağaca asılı cansız bedeli bulundu. Ortadan kaybolmadan iki gün önce Alzehimer hastası olduğunu öğrenen Soykan'ın, intihar ettiği belirlendi. Soykan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Morgu'na gönderildi.

Kaynak: