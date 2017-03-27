Kayıkları gölde alabora olmuştu, cesedi bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesi'nde, balık tutmak için açıldıkları Gölcük Gölü'nde bindikleri kayığın alabora olmasıyla suda kaybolan 52 yaşındaki Hüsnü Çetgez, 36 saat sonra dalgıç polisler tarafından sazlıkların arasında ölü bulundu.
Evli 2 çocuk babası kaporta ustası Hüsnü Çetgez (52) dört arkadaşı ile balık tutmak için dün saat 02.00 sıralarında Gölcük Yaylası'na gitti. Beş arkadaş bir süre buradaki gölün kenarında içki içip, sohbet etti. Daha sonra beş arkadaştan Ali Halıcı (31), Hüsnü Çetgez (52) ve Süleyman Atar (56), ağ atmak için kayıkla göle açıldı. Nurettin Pekdoğru (58) ve Mehmet Aktepe (37) ise kıyıda beklemeye başladı. Gündüz yasak olduğu için gecenin karanlığından yararlanarak göle ağ atmaya çalıştıkları belirtilen üç arkadaşın bindiği kayık, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra alabora oldu. Halıcı ile Atar, yüzüp kıyıya çıkarak canlarını kurtarırken, arkadaşları Hüsnü Çetgez suda kayboldu.
8 DALGIÇ VE DRONE İLE ARAMA
Gölün kenarındaki bir kafeteryanın çalışanı durumu farkedip, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma Birimi'nden 8 dalgıçla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havadan da insansız hava aracı (drone) ile arama yapıldı. Ancak, gün boyu yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi dalgıçlarının katılımıyla gölde arama kurtarma çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polisler, saat 14.00 sıralarında, gölün içindeki kıyıya 30 metre mesafedeki, sığ olan sazlıklarda Çetgez'in cesedine ulaştı. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışırken kalp krizi geçirip öldüğü ya da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulan Çetgez'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.