Kayınbabadan kızına ve damadına korkunç tuzak!

İzmir Çiğli'de yandığını gördükleri ciplerini söndürmeye çalışan çifte ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı

İzmir Çiğli'de yandığını gördükleri ciplerini söndürmeye çalışan çifte ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı

Olay Çiğli'de bulunan Suevleri'ndeki lüks bir villanın önünde meydana geldi. 8 Şubat'ta akşam saat 22.00 sıralarında müteahhit Murat Osmanoğlu ve eşi Özlem Osmanoğlu, ciplerinin yandığını fark etti. Söndürmek için araçlarının yanına giden çifte ise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 54 yaşındaki Murat Osmanoğlu hayatını kaybederken, eşi 46 yaşındaki Özlem Osmanoğlu ise yaralandı.



Olay, jandarmaya gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Bir cip yangını ihbarı alan jandarma ekipleri bölgeye gidince iki kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Ekipler olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine de bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralanan Özlem Osmanoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

Şüpheli kayınpeder

Olayı çözmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olay yerinden kiralık bir aracın iki kez geçtiğini saptadı. Plakası belirlenen aracın ise Özlem Osmanoğlu'nun babası Ali Aksoy tarafından kiralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Murat Osmanoğlu ile kayınpederinin arasında parasal nedenlerden dolayı husumet olduğu da belirtildi.



Aksoy'un kiraladığı otomobille bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı ve o benzinle de cipi ateşe verdiği öğrenildi. Yangını görüp dışarıya çıkan kızına ve damadına da ateş edip kaçtığı belirtildi.



Ekipler şimdi her yerde kaçan Ali Aksoy'u arıyor. 2 çocuk annesi Özlem Osmanoğlu'nun da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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