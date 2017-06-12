Kayıp Ceylin'den acı haber geldi! Komşularının evinde...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu. Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu. Komşusu S.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum sandığa sakladım" dediği belirtildi.
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