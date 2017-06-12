Kayıp Ceylin'in cesedi, komşu evinden çıktı!

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde kaybolan Ceylin Atik'ten acı haber geldi

İzmir'in Ödemiş İlçesinde, evlerinin önündeki parkta 2 gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşusunun evinde, polisin yaptığı aramada ölü bulundu.



Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran Cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Atik'in uzun süre ortalıklarda görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına ve gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen, torununu bulamadı.



DEDENİN TELEFONUNA KAÇIRILDI MESAJI



CESEDİ EVDE BULUNDU

Bunun üzerine Atik'in yakınları Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi. Ancak, Mustafa Atik'in telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesi ile kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı.Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi.Bunun üzerine, bugün saat 10.30'da çiftin evlerinde parmak izi incelemesi ve arama yapıldı.Yapılan incelemede minik Ceylin'in cesedi evin içerisinde bulundu. Komşusu 1 çocuk annesi Ş.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü, öldü. Ben de korktum sandığa sakladım" dediği öğrenildi.