Kayıp kaptan resmen ölü kabul edildi!

İzmirli Egemen Atay, 2,5 yıl önce kaptan olarak çıktığı ilk seferinde kayboldu. O günden bu yana Atay'dan bir haber çıkmayınca, ailesi 'gaiplik' kararı aldırdı

33 yaşındaki Egemen Atay, 2.5 sene önce ikinci kaptan olarak ilk seferine çıktı. Kuru yük gemisiyle sefere çıkan Atay, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Denizde de gemide de Atay günlerce arandı ancak en ufak bir ize rastlanamadı.



'Tayfa' adlı kuru yük gemisiyle yola çıkan Atay'ın yok olduğu ise dümeni devralmaya gelmemesi ile ortaya çıktı. Saat 04.00'te dümeni devralması gerekirken göreve gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Gemi çalışanları da bunun üzerine Atay'ın kamarasına giderek baktı ve kendisine ulaşamadı. Atay geminin ortak kullanılan alanlarında da bulunamayınca gemide acil durum alarmı verildi.



Ancak aramalar sonuçsuz kaldı. Atay'a bir türlü ulaşım sağlanamadı. Gemi Sarıyer açıklarına çekildi ve savcılık da araştırma yaptı. Gemide bulunan 15 personelin de ifadelerine başvuruldu. Ancak yapılan bütün incelemeler sonuçsuz kaldı. Atay'ın odasında yapılan incelemede de yatağın dağınık olduğu, Atay'ın üzerini de değiştirmiş olduğu ve ayakkabılarının yerinde durduğu gözlendi.



Ancak yapılan bütün araştırmalar sonuçsuz kaldı. Eşini bulmak için her türlü yolu deneyen Sevil Atay ise o dönem 1.5 ve 3.5 yaşında olan 2 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldı.



Eşine ulaşamayan kadın, artık eşinin sosyal haklarından yararlanabilmek için 'gaiplik' başvurusu yapmak durumunda kaldı. Atay'ın başvurusu değerlendirildi ve sonuçlandı. Mahkeme Egemen Atay için gaiplik kararı verdi. Yani Atay resmen ölü kabul edilecek. Bu karar sonrasında ise aileye bin 100 TL maaş bağlandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan acılı eş ise şunları söyledi: "Çok garip ve acı bir durum. Ne çocuklarıma anlatabiliyorum, ne de gidip dua okuyabileceğimiz bir mezarı var. Ekonomik olarak zorluk yaşadık, en azından babasından gelen bu gelir çocuklarının eğitim giderlerini karşılamış olacak. Ben de asgari ücretle çalışmamı sürdürüyorum. Psikologların tavsiyesi üzerine çocuklarıma da işin doğrusunu anlattım. Babalarının kaybolduğunu ama dönmeyeceğini söyledim. Onlar zaman zaman kendi aralarında babaların geleceğine dair konuşuyorlar. Ölmüş olsa bile keşke en azından cesedi bulunsaydı."