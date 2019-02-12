Kayıp kızlarını arıyorlar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Ayfer- Ömer Çolak çifti, 26 yıl önce 15 yaşındayken, hava almak için evden çıkıp, ortadan kaybolan kızları Zeliha'dan bir daha haber alamadı. Kızının bulunmasını isteyen Ayfer Çolak, "Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum. Şimdi yaşıyorsa 41 yaşında. Kızım, Zeliha'm, ne olur evine dön" dedi

Bayraklı'ya bağlı Manavkuyu Mahallesi 278/2 Sokak'ta yaşayan, emekli TIR şoförü Ömer Çolak ile eşi ev kadını Ayfer Çolak'ın kızları Zeliha, 1993 yılında evde temizlik yaparken, hava almak istediğini belirterek, dışarı çıktı. Eve dönmeyen kızlarının hayatından endişe eden Ömer Çolak, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zeliha'dan bir daha haber alamayan Ömer Çolak, telefon kayıtlarından, ev telefonlarının bir numaradan 23 kez aradığını tespit etti. Acılı baba, kızının kaçırılmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, yaptığı araştırmada, kendilerini arayan kişinin A.Y. olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını öğrendi. A.Y., kendisini bulup, kızını soran Ömer Çolak'a, Zeliha'nın yanına geldiğini; ancak evine dönmesi için otobüse bindirdiğini söyledi.

'ÖLMEDEN KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Kızının ortadan kaybolmasının üzerinden 26 yıl geçtiğini ve ölmeden önce kızını görmek istediğini dile getiren Ayfer Çolak, "1993 yılında kızım, evde temizlik yaparken, kardeşine hava almak istediğini söyleyip, evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Polise gittik, kızımı bulamadık. Kızım kaybolmadan önce evimizin telefonu aranıyordu; ama telefondan ses gelmiyordu. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Ben yıllardır kızıma hasretim. Kaç bayram geçti, kızım olmadan. Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum. Kendi gittiyse de yine görmek istiyorum. Ne olursa olsun, her şeyiyle kabul edeceğim. Yeter ki geri dönsün. Kaybolduğunda 15 yaşındaydı şimdi yaşıyorsa 41 yaşında. Kızım, Zeliha'm, ne olur evine dön. 52 bayram geçti sensiz. Yetkililerden kızımı bulmalarını istiyorum" dedi.

'BİZİ DUYUYORSA GERİ DÖNSÜN'

Yıllardır kızına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Ömer Çolak ise "O dönem ben şoför olduğum için şehir dışındaydım. Eşim, beni arayıp, kızımızın kaybolduğunu söyledi. Çok aradık; ama bulamadık. Evin telefonunu arayan kişiyi buldum. Kızımın kendi isteğiyle yanına geldiğini; ama geri gönderdiğini söyledi. Ben o kişinin, kızımın hayatından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yıllar geçti, kızımıza hasretiz. Kızım yaşıyor ve bizi duyuyorsa ne olur, geri dönsün. 26 yıl geçti üzerinden, çalmadığımız kapı kalmadı. 65 yaşındayım. Yıllardır ne yüzünü gördüm ne de sesini duydum. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.