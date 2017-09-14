Kaymakam Demiryürek'e veda yemeği

Urla Kaymakamlığından İstanbul Üsküdar Kaymakamlığına atanan Murat Sefa Demiryürek için veda yemeği düzenlendi

Kaymakam Demiryürek, Urla'daki bir restoranda onuruna düzenlenen yemekle ilçeye veda etti.



Yemekte yaptığı konuşmada, görev yaptığı 3 yıl boyunca Urla'ya hizmet etmeye çalıştığını belirterek, "Her gittiğim yerde vatandaşlarımızı bir arada tutmaya çalıştım. Hiç kimseyi ayırmadım. Hiçbir belediyeye siyasi olarak bakmadım. Görev yaptığım her yerde üç yıl değil ömür boyu kalacakmışım gibi hizmet etmeye çalıştım." diye konuştu.



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise herkesin içinde bir hüzün olduğunu aktararak, "Bu akşam bizim için çok zor, sanki ailemizden birisini gönderiyor gibiyiz. Biz bu zaman içerisinde çok uyumlu çalıştık." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte Uyar, Demiryürek'e "Fahri Hemşehrilik Beratı" ve kentin sembolik kilidini takdim etti.



Yemeğe emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Garnizon Komutanı Albay Erol Çevik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, eski Devlet Bakanı ve Urla Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Karakoyunlu, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, eski İzmir Milletvekili Türkan Miçoğulları, emekli Korgeneral Cahit Sarsılmaz da katıldı.





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