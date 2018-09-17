Kaymakam Yücel’e duygusal veda

Son çıkan kararname ile Kuşadası Kaymakamlığı’na atanan, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, yeni görev yerine duygusal bir veda töreni ile uğurlandı. Karşıyaka Belediyesi, ilçe protokolünü, Kaymakam Yücel için yemekte buluşturdu. Başkan Akpınar “5 yıl boyunca uyum içinde çalıştık. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz” dedi

2013 yılından bu yana, Karşıyaka Kaymakamlığı görevini yürüten Sadettin Yücel, son kararname ile Kuşadası Kaymakamlığı’na atandı. Kaymakam Yücel için, ilçede duygusal bir veda yemeği düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kent Restoranda gerçekleşen organizasyona, ilçe protokolü, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Kaymakam Yücel, son mesai gününde Hükümet Konağı önünde de kalabalık bir grup tarafından uğurlandı.

ANLAMLI TEŞEKKÜR

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sayın Sadettin Yücel, her kesimle çok uyumlu çalışmalar gerçekleştirdi. Belediye Başkanı olarak 5 yıldan bu yana halka hizmet anlamında işi siyasallaştırmadan destek gördüm. Birçok programda Karşıyakalılara en iyi şekilde birliktelik mesajı verdik. Muhtarlarla uyum içinde olduk. Sivil toplum örgütleriyle, sağlık kuruluşlarımızla en iyi şekilde hizmet üretmeye çalıştık. Bize verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Artık yerini sıra arkadaşına bırakıyor. Yeni Kaymakamımız ile de uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“KARŞIYAKA, TÜRKİYE’DİR”

Kaymakam Sadettin Yücel ise “Değerli halkımız adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu ilçede hizmet üreten saygıdeğer mesai arkadaşlarım ile sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugünkü dünya ve ülke şartlarında, Karşıyaka Türkiye’dir. Yaptığımız çalışmalar ülke çapında uygulanabilir oldu. Bunun sürdürülmesi çok önemli. Bu anlamda görevi, 4 yıl liseden sınıf arkadaşım, 2 yıl da sıra arkadaşım olan nitelikli bir meslektaşıma devretmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.