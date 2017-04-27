Kaynaklar Tırmanış Şenliği ilgi gördü

TÜRKİYE'deki tırmanış tutkunlarını bir araya getiren Kaynaklar Tırmanış Şenliği bu sene de İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Şenliği dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Kilian Fischhuber de katıldı

Burada tırmanış sporcularına dersler veren Kilian'a gösterilen ilgi büyüktü. İzmir'deki tarihi yerleri de gezen Kilian, Türkiye'deki farklı noktaları görmeye karar verdi. 7 Mayıs'a kadar Ege Bölgesi'nin tırmanış için uygun yerlerine gidecek olan Kilian, ilerleyen zamanlarda da buralarda çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Testlerini bitirdikten sonra tekrar İzmir'e dönecek olan Avusturyalı sporcu, 7 Mayıs'ta omurilik felçlilerinin tedavisine kaynak sağlamak üzere düzenlenecek Wings For Life World Run'a da katılacak.

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