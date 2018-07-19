Kaynar su ile yanan kedi hayata tutundu

İzmir'de üzerine kaynar su dökülmüş olarak bulunan kedi, hayvanseverlerin ilgisiyle hayata tutundu

Balçova ilçesinde yaşayan hayvansever Demet Serçe, bir bahçede halsiz halde bulduğu sahipsiz kediyi, boğazındaki yaralar nedeniyle veterinere götürdü.

Bir kavga sırasında yaralanmış olabileceği düşünülen kedinin ilk muayenesinde tüylerinin altındaki yanıklar tespit edildi. Tüylerini temizleyen veteriner, kedinin kaynar su ile yanmış olduğunu belirledi.

Ciddi deri yanıkları ve doku kaybı bulunan kedi, tedaviye alındı. Tedavi edilmemesi halinde yaşama ihtimali çok düşük olan kedi böylece hayata bağlandı.

Kedinin beş yavrusu da süt annelik yapacak başka bir kedinin yanına götürüldü.

"Sol tarafı komple yanık"

Kedinin tedavisini yapan veteriner hekim Gözde Şen Emiroğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce sokak hayvanlarına bakan bir hayvansever tarafından getirilen 1-2 yaşlarındaki kedinin ilk muayenesinde kaynar su dökülerek yakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Kedinin, hayvanseverin düzenli olarak beslediği sahipsiz kedilerden olduğunu, hayvanseverin bir süre ortadan kaybolan kediyi halsiz halde bir bahçede bulduğunu aktaran Emiroğlu, "İlk önce yanık olduğunu tahmin etmemiş. Boynundaki yaraların kavgadan kaynaklandığını düşünmüş. Çünkü tüylerin altındaki hasarlı bölge çok belli değildi buraya geldiğinde. Traş ve tüylerin temizlenmesiyle ortaya acı durum çıktı. Sol tarafı komple, boyun bölgesinden ayağa kadar yanık." diye konuştu.

Emiroğlu kedide çok ciddi doku kaybı bulunduğunu ve derhal müdahale ettiklerini anlatarak, hayvanın tedaviye çok güzel cevap verdiğini ifade etti.

Kedinin her gün 3 sefer pansumanlarının yapıldığını kaydeden Emiroğlu, şöyle devam etti:

"Doku kaybı olan bölgenin nemli, ıslak tutulması gerekiyor. Tekrar dokuların yenilenebilmesi için ilaçlar sürülüyor. Aynı zamanda antibiyotik, vitamin tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi, yemesi iyi, iştahında sıkıntısı yok. Çok ağrısı var, onları da ağrı kesicilerle kontrol altına alıyoruz. Tedavi tamamlandıktan sonra tekrardan bulunduğu ortama geri bırakacağız. Tedavi aşağı yukarı bir ay sürer. Doku kaybı çok fazla ve çok derin yanıklar mevcut. Uzun bir tedavi süreci bizi bekliyor."

Emiroğlu, olayı kimin yaptığının belirlenemediğini, kedinin tedavi edilmemesi halinde yaşama ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

Veteriner hekim Emiroğlu, doğum yaptığını öğrendikleri kedinin 5 yavrusunun olduğunu dile getirerek, "Yavruları başka bir anne kediye, süt anne bulunup teslim edildi. Yavrular şu anda başka bir anne tarafından emziriliyor." diye konuştu.