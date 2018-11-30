Kaza sonrası sürücüye kızıp otomobilini yumrukladı

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun soluna dönmek isteyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası motosikletteki 2 kişiden 1'i, sürücüye kızıp, otomobili yumrukladı

Kaza sonrası sürücüye kızıp otomobilini yumrukladı
30 Kasım 2018 Cuma 11:50

Kaza, dün akşam saatlerinde, Buca ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun soluna dönmek isteyen, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki kasksız ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada, motosiklettekilerden 1'i hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosikletteki kişilerin, kazanın ardından düştükleri yerden hemen kalktığı ve 2 kişiden 1'inin otomobile vurmaya başladığı, bir süre sonra da çevredeki esnafın gelip, yatıştırmasıyla olayın büyümeden yatıştırıldığı anlar yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #otomobil #yumrukladı #motosiklet #buca
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