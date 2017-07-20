Kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Aydoğdu Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan ve kask takmadığı öğrenilen Cavit Engin, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kafasının üzerine düşerek metrelerce sürüklenen Engin'i görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Engin'i Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki çocuk babası Engin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA
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