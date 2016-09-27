Haber Kaynağı: DHA

Kaza, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bugün saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Konak yönünden Balçova yönüne giden Doğanay Bozkurt yönetimindeki 35 KA 5545 plakalı yarış motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, kaldırıma ardından da elektrik direğine çarptı. Motosikletten fırlayan talihsiz genç metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Bozkurt'u ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Doğanay Bozkurt öldü.Kan testinde genç sürücünün 0.113 promil alkollü olduğu belirlendi. Bozkurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bu arada, kazayı öğrenen Bozkurt'un ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları, çevresinde sevilen bir kişi olduğu belirtilen Bozkurt'un sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafının altına yorumlar yazarak üzüntülerini dile getirdi.