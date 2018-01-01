Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kaza yapan otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi'nde sürücüsü kim olduğu henüz öğrenilemeyen 35 GD 7079 plakalı otomobil refüje çarptı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araç sürücüsü polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı, ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.