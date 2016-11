Kazada hayatını kaybeden ünlü müzisyen Us'a veda

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitiren protest müziğin tanınmış isimlerinden 60 yaşındaki Alaaddin Us'un cenazesi, yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Müzisyen Us'un yaşamını yitirdiği kaza, geçen 20 Kasım'da saat 22.30 sıralarında 57'nci Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan Bornova yönüne gelen bir kamyon, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, yeşil ışıkta geçen müzisyen Alaaddin Us yönetimindeki otomobile yandan çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Us, araçta bulunan 41 yaşındaki Olgun Özdemir ile 26 yaşındaki Sevinç Öztürk ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alaaddin Us yaşamını yitirirken, diğerleri tedaviye alındı.



Protest müziğin tanınmış isimlerinden Alaaddin Us'un hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu. Edip Akbayram, Suavi ve Kızılırmak Grubu gibi önemli isimlere çok sayıda beste veren, 'Ateş Hırsızları', 'Yaz Gibi Gel'in de aralarında bulunduğu albümleri de bulunan Us için bugün saat 13.00'te Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Us'un yakınları, sanatçı Suavi, İlkay Akkaya ile sanatçı arkadaşları, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile çok sayıda seveni katıldı. Kazada aynı otomobilde bulunan ve yaralanan Sevinç Öztürk de taburcu olmasının ardından törene katıldı, Alaaddin Us'un tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.



Törenin ardından Alaaddin Us'un cenazesi uçakla, toprağa verileceği İstanbul'a götürüldü. ünlü müzisyen Alaaddin Us için yarın öğlende, Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde (Dumankaya Camii) cenaze töreni düzenleneceği, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.