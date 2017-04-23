Kazada hâkim öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen kamyon, otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi hakimi Ali Cırık öldü, eşi ve çocuğu da yaralandı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Manisa-İzmir karayolu Bornova girişinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giderken freni boşalan Azat K. yönetimindeki 45 YA 0319 plakalı kamyon, önünde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 100 metre kamyonun önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde görevli hakim Ali Cırık yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan eşi Hürriyet ve oğlu Tuna Cırık ise ağır yaralandı. AKS 110 ekipleri tarafından çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hürriyet Cırık ve oğlu Tuna'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Hakim Ali Cırık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilirken, kamyon şoförü Azat K. ise gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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