Kazada oğlunu kaybeden baba isyan etti: Bu kaza değil cinayet!

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, motosikleti bozulduğu için orta refüj bitiminde yardım bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada 17 yaşındaki Mehmet Can Ardil öldü. Talihsiz gencin babası 41 yaşındaki Ferhat Ardil, otomobil sürücüsünün 0.83 promil alkollü olduğunu öne sürerek, "Bu kaza değil cinayet. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde oturan 25 yaşındaki Ozan Ergün, geçen 5 Ağustos'ta plakasız motosikletiyle, 20 yaşındaki Engin Güven de 35 JA 2439 plakalı motosikletiyle, arkadaşları Mehmet Can Ardil ile 20 yaşındaki Gazi Birol'u arkaya bindirerek, denize girmek için İzmir'den Çeşme'ye gitti. Gün boyu denizde eğlenen 4 arkadaş, gece İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıktı. İzmir-Çeşme Otoyolu Karaburun bağlantısına geldikleri sırada Güven'in yönetimindeki motosiklet arıza yaptı. Yolun karanlık ve virajlı olması nedeniyle 4 arkadaş sürücülerin kendilerini görmesi için orta refüjün bitimindeki aydınlatma direğinin altına geçerek yardım beklemeye başladı. Sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Çeşme'den İzmir yönüne gelen 27 yaşındaki Burcu Göpür yönetimindeki 35 N 6183 plakalı otomobili ile motosikletlerle birlikte Ardil, Birol ve Güven'e çarptı. Kazayı son anda fark eden Ergün kendisini refüje atarak kurtuldu. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Can Ardil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Birol ve Güven ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen, babası ile birlikte dekorasyon işi yapan Mehmet Can Ardil, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.





Kaza ardından otomobil sürücüsü Göpür'ün 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Göpür, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan Ozan Ergün, şöyle dedi:



"4 arkadaş cumartesi günü Çeşme'ye denize gittik. Dönüşte gece motosikletimiz bozuldu. Yolun sağı çok karanlık ve viraj olduğu için otoyolla Karaburun birleşimindeki aydınlatma direğinin altına bizi görsünler diye geçtik. Çekiciyi aradık. O da bir süre sonra yolun karşında bize el sallayıp, ileriden dönüp geleceğini söyledi. Tam bu sırada bir otomobil arkadaşlarıma çarptı. Ben son anda refüje kendimi atarak kurtardım. Otomobil çok hızlıydı, ancak 100 metre ileride durabildi. Otomobilin yanına gittim. Direksiyondaki kadın gözleri açık ama kendinde değildi. 'Biz neye çarptık, ne oldu neden durduk' dedi. Arabanın içi alkol kokuyordu. Araçtakilerin hepsi kendinde değildi. Arkadaşımızı kaybettik. Üzgünüz."



"BU CİNAYET"



Dekorasyon ustası olan 4 çocuk babası Ferhat Ardil, oğlunun ölümüne sebep olanların en ağır cezayı almalarını istedi. Ardil, "Bunu kaza değil, cinayet olarak görüyoruz. Alkollü olarak, hiçbir fren izi olmadan ve hızla çocuklarımıza çarpıyor. Yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Başka kimse zarar görmesin diye bunu istiyoruz" diye konuştu.