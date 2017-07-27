Kazada ölen zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki zabıta memuru Abdurrahman Atalay Demir'in cenazesi, Belediye Binası önünde düzenlenen törenin ardından Büyük Camii'de kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ödemiş Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Abdurrahman Atalay Demir, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'e gidecek bir yakınının kaçırdığı otobüse yetiştirmek için 35 ZGU 13 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Demir, otobüsü Tire'nin Derebaşı Mahallesi Sapağı'nda yakalayıp, önüne geçerek durdurdu. Yakının otobüse bindiren Demir, Ödemiş'e dönmek için otobüsün hareket etmesini beklemeden otomobiliyle 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada yolcu otobüsünü sollayan 48 yaşındaki Hüseyin Pelit yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Demir'in otomobiline hızla çarptı. Kazada, bekar olan Demir yaşamını yitirdi.



TABUTUNA ÜNİFORMASI VE FENERBAHÇE FORMASI SERİLDİ



Bekar olan zabıta memuru Abdurrahman Atalay Demir'in İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi ilk Saraçoğlu Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Demir'in üzerinde zabıta üniforması ve taraftarı olduğu Fenerbahçe kulübünün forması serili tabutu, Ödemiş Belediyesi önüne götürüldü. Burada düzenlenen törene AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Halil Demir, yaşamını yitiren zabıta memuru Demir'in babası Sıtkı Demir, diğer yakınları ve belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Abdurrahman Atalay Demir'i elim bir kazada kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını belirtip, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Edilen duaların ardından Demir'in ikindide Ödemiş Büyük Cami'ye götürülen cenazesi burada kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak Ahrandı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.







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