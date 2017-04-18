Kazada yaralanan ablasını böyle korudu

İzmir Bayraklı 'da pikniğe giden aile kaza yaptı. Kazada araçta bulunan aileden iki kişi yaralandı.

Bozyaka'da oturan Özdemir ailesi dün pikniğe gitmek için yola çıktı. Menemen İlçesi'nde yakınları ile buluşacak olan aile burada hep birlikte piknik yapmayı planladı. Ancak Özay Özdemir kontrolündeki araç, Altınyol Bayraklı girişinde kavşağa hızlı girdi. Sürücü bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybederken, yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.Otomobil çarpmanın etkisiyle daha sonra da ters dönüp durdu. Kazada araçta bulunan Emine Özdemir ile kızı Duygu Özdemir yaralanırken, baba Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçtan yaralı anne ve kızı indiren vatandaşlar, ambulans gelen kadar onları yol kenarına yatırdı.Daha sonra ambulansın gelmesi ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında konuşan Özay Özdemir ise şunları söyledi: "Pikniğe gitmek için yola çıktık. Viraja girerken, beton bariyere çarptım. Ardından otomobil tekrar yola girdi. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Allahtan kimseye fazla bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız varmış"Kaza sonrası kazadan yara almadan kurtulan Yiğit Özdemir'in ablasını güneşten korumak için montunu tutması dikkat çekti.