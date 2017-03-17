KDV düşsün kitapçı da yaşasın

Gökay Akgün-Kültür ve Turizm Bakanı -Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı , birçok ürüne getirilen vergi indirimlerinin ardından bir müjde daha vererek kitap ta KDV indirimi yapılacağını açıkladı. Kitabevleri atılacak adımdan memnun. Kitapçılar, 'KDV düşerse kitapçılar yaşar' dedi. Avcı'nın kısa süre içinde Bakanlar Kurulu'na sunulacağını kaydettiği indirim hem kitap satışı yapan esnafa hem de kitapseverlere olumlu yansıyacak. Zira şu anda yayınlanacak bir kitap için yayınevleri yüzde 18, kitapçılar ise yüzde 8 vergi ödüyor.



'Asıl mesele okuyanı arttırmak'

Kelepir Kitap'ın sahibi Gökhan Nevşehirli, haberi bizden öğrendi. Bu adımı uzun süredir beklediklerini ve gerçekleşeceğine pek ihtimal vermediklerinden takip etmeyi bıraktıklarını ifade eden Nevşehirli, "Eğer kitapta KDV yüzde 1'e düşerse kitapçılar yaşar! Zaten ayakta durmakta güçlük çekiyoruz. Devlet, kültür ve sanat ürünlerinin daha fazla tüketilmesi için gerekli teşvikleri verirse bu hem bizim için hem de müşterilerimiz için son derece olumlu bir adım olur" diye konuştu.Büyük alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren zincir kitap evlerinin ve internet üzerinden yapılan alışverişin artmasının işlerini olumsuz etkilediğini belirten Nevşehirli, "Bu mesleği yaşatanlar aileler. Sanıldığı gibi çok ciddi miktarda paralar kazanmıyoruz. Belli okurlarımız var. Bize güvenirler, bizimle sohbet etmeyi severler. Biz de onlara indirim konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret ederiz. Magazalara kitap kokusu duymak isteyen, bizimle çay içip sohbet etmeyi seven insanlar uğruyor. Onların sayısı da ne yazık ki günden güne azalıyor. Ancak söz konusu vergi indirimi gerçekleştirilirse buraya daha sık uğrarlar. Bir yerine iki kitap satın alırlar, işler canlanır" dedi.Yakın Kitabevi'nin yöneticisi Mehmet Nusrettin Özbay da meslektaşı Gökhan Nevşehirli ile hemfikir. KDV indirimine kendilerinin de, okurlarının da çok sevineceğini söyleyen Özbay, "Yakın Kitabevi'nin çok sayıda sürekli müşterisi var. Bunun yanında konumu gereği Alsancak'a yolu düşen kitapseverlerin pek çoğu da mağazamıza uğramadan geçmiyor. Kitap fiyatları düştüğü takdirde uğrayanlar buradan ellerinde en az bir kitapla ayrılırlar" dedi. Özbay, halihazırda kitap okuyan insanların kitaplara daha ucuza ulaşacak olmasının olumlu olduğunu ancak asıl üstüne düşülmesi gereken konunun kitap okumayı seven insan sayısının arttırılması olduğunu savunarak şunları söyledi: Kitapseverler vergi olsa da olmasa da büyük bir iştahla yeni eserlerle buluşmayı arzulamaya devam ediyor. Kitaplar ucuzladığı takdirde daha az paraya daha fazla esere ulaşacakları için mutlu olmaları kaçınılmaz. Peki bu indirim, kitap mağazalarıyla tek ilişkisi kapısının önünden geçmek olanları okumaya sevk eder mi? Ben öyle olacağını zannetmiyorum. Güzel bir gelecek kurabilmek için daha fazla okuyan, araştıran insana ihtiyacımız var. Bunu sağlayabilmek için gerekli adımların atılması çok önemli. Umarım yetkililer en kısa sürede bunun için de harekete geçer."