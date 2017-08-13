Keçe sanatıyla bienale katılacaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğretim üyelerinin keçe ile yaptığı üç boyutlu tasarımlar, Uruguay'da düzenlenecek Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali'nde sergilenmeye değer görüldü

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tekstil Tasarımı Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite Kurnaz, 5 Ekim'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da açılacak bienalde Türkiye'yi temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Adanır, 20 yıldır kesintisiz devam eden bienaldeki eserlerin uluslararası jüri tarafından belirlendiğini kaydederek, etkinlikte farklı kültürlere ait tekstil sanatı eserlerinin yer alacağını, kendilerinin de ana tanrıça figürlerinden yola çıkarak keçeyle üç boyutlu objeler oluşturduklarını belirtti.



Kadını, keçe üzerinde oluşturdukları simgelerle anlattıklarını bildiren Adanır, "Tarih boyunca kadınlar, doğurabilme yeteneğiyle erkeklerden üstün tutuldu. Buna rağmen günümüzde şiddet gören kadınlar, ikinci sınıf bir varlık muamelesi görüyor. 20. yüzyıldaki muazzam insani gelişmeler bile ne yazık ki bu konuda büyük bir adım atılmasını sağlayamadı. Bu projede biz binlerce yıldan bu yana değişmeyen bu duruma ve kadının ne kadar güçlü bir varlık olduğuna dikkati çekmeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: