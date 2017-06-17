Kedi ve köpekler Kültürpark'ta yuva arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seyrek ve Işıkkent’teki barınaklarda tedavileri tamamlanan kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya kavuşturuyor. Kültürpark'ta düzenlenen "sahiplendirme" etkinlikleri her yaştan hayvanseverin büyük ilgisini çekiyor

Kültürpark, hem sokak hayvanları hem de hayvanseverler için heyecanlı bir etkinliğe evsahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek ve Işıkkent'teki barınaklarda tedavi ettiği kedi ve köpekler, düzenlenen "sahiplendirme" etkinliği ile sıcak birer yuvaya kavuştu. HAYTAP – Hayvan Hakları Federasyonu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de katıldığı etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan hizmetler ile genel bilgilendirmeler de yapıldı. Hayvanseverleri ilgi ve yuva bekleyen hayvanlarla bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür programların yaz döneminde tekrarlanacağını söyledi.



İzmir HAYTAP Temsilcisi Esin Önder, kedi ve köpeklerin pet shoplardan ya da çiftliklerden alınmasına karşı olduklarını, bunun yerine barınaklardaki hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Önder, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu barınakların çok güzel olduğunu ve bir çok hayvana ev sahipliği yaptığını de hatırlattı.





Hayvanseverlerin ilgisi yoğun oldu

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