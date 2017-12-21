Kediyi tüfekle vurdular!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin tüfekle ateş edip yaraladığı ve belinden aşağısı tutmayan kedi, veteriner tarafından tedavi altına alındı

Çeşmeli hayvanseverlerden Aytül Kayserili'nin evinde doğup büyüyen 'Lea' adlı kedi, evde kimse yokken, havalı tüfekle vuruldu. Aytül Kayserili'nin komşusu tarafından hemen veterinere götürülen Lea'nin çekilen röntgeninde, omiriliği delip geçerek yumuşak dokuya saplanan iki saçma tespit edildi. Olayı öğrenince büyük üzüntü yaşayan Kayserili, sosyal medyadaki, Çeşme- Alaçatı Sokak Hayvanları ve Barınağı Yardımlaşma Platformu'nda bir paylaşım yaparak şu sözlere yer verdi:



"Bu mahallede başımıza ikinci kez geliyor. Daha önce nedense sadece erkek köpekler havalı tufek ile vurulmuştu. Seneler geçti, 'Artık olmuyor' diye düşünüyorduk ki benim evimde doğup büyüyen canım kedim Lea'm bugün ben yokken, maalesef vurulmuş ve belden aşağısı tutmuyor. Allah'tan karşı komşum, Lea'yı benim duvarıma tırmanmak isterken görüp, hemen veteriner hekime götürmüş. Önce köpek ısırığı sanıldı. Ama çekilen röntgende, omurgayı kırarak giren, yumuşak dokuda olan iki adet saçmayı gördük. Söylenecek çok şey var, ama maalesef yapacak hiçbir şey yok. Tek umudum tedavinin işe yaraması. Onlar, en az evlat gibi seviliyor, önemseniyor. Onlar beni hayata bağlıyor. Sevgimi en çok onlar hak ediyor."







