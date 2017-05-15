Kemalpaşa'da kaza: 4 kişi öldü

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi

İzmir’den Turgutlu yönüne giden İbrahim İsmail Anar yönetimindeki 33 HL 963 plakalı otomobil, Kemalpaşa- Ören Yolu Mevkii’nde kavşakta içinde 4 kişinin olduğu ve sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 16 DA 486 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ve kullanılmaz hale gelen 16 DA 486 plakalı araçta bulunan Serkan Kaçman (25) Azad Sevim (26) Osman Eken (23)ve Ali İhsan Şeker’in (26) yaşamını yitirdiğini belirledi.





Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim İsmail Anar hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin cenazesi Turgutlu'da toprağa verildi.