Kemalpaşa'da sünnet şöleni

Kemalpaşa Belediyesi ile Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) işbirliğince, toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Şölen kapsamında sünnet düğünleri gerçekleştirilen Kemalpaşalı çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi

Park Orman Kemalpaşa sosyal tesislerinde gerçekleştirilen sünnet şölenine, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar, Belediye meclis üyeleri, KESİAD üyeleri, sünnet düğünleri gerçekleştirilen çocuklar ve aileleri katıldı.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, 'Bizler Kemalpaşalı sanayiciler olarak Kemalpaşa'da kazandıklarımızı yine Kemalpaşa ile paylaşıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz toplu sünnet şölenimizi bu yıl Kemalpaşa Belediyesi işbirliği ile düzenliyoruz. Bunun dışında KESİAD olarak 20 bine yakın Kemalpaşalı vatandaşımıza iş eğitimleri vererek onları meslek sahibi yaptık. Yine bölgemizdeki okullarımıza ve dar gelirli öğrencilerimize yardımlar yapıyoruz. Özellikle ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Onlara hayatın her alanında destek olmayı sürdüreceğiz' dedi.

Türkiye'ye örnek

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, Kemalpaşa Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini belirterek, 'Nüfus oranına göre baktığınızda Türkiye'nin en büyük Sosyal Market'i Kemalpaşa'mızda yer alıyor. Belediyemizin bünyesinde, iş adamlarımızın da büyük destekleriyle faaliyet gösteren bu markete ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla el ele vererek sosyal sorumluluk nasıl olur tüm Türkiye'ye göstermenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımız için bu etkinliği düzenledik. Sünnet Dinimizin önemli emirlerinden ve hayatımızın önemli noktalarından biri. Bu anlamda yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza herzaman önem veriyoruz. Çocuklarımız için payımıza düşen neyse onlar için herzaman yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tıpkı bugün olduğu gibi düğünlerinde de onların yanında olacağız' diye konuştu.



