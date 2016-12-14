Kemalpaşa'da teröre karşı yürüyüş

Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa’daki siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ve vatandaşların katılımıyla ‘Teröre Lanet Mitingi’ düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla teröre karşı tepkilerini gösterdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen ve 44 polis ile vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırılara tepkiler sürüyor. Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa’daki siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen ‘Teröre Lanet Mitingi’, binlerce vatandaşı bir araya getirdi.



Atatürk Anıtı’nda başlayan; Kemalpaşa Kaymakamı Kamuran Taşbilek, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ulviye Üreten, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Saadet Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ayhan Acar, Büyük Birlik Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Hayati Atmaca’nın da hazır bulunduğu mitingde konuşa Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

Soğuk havaya rağmen alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Başkan Uğurlu, “Bugün burada parti yok, sen ben yok, Alevi Suni, Kürt Türk yok. Bugün burada yüreğinde vatan, bayrak ve ezan sevdası olan; bin yıldır bu topraklarda yaşayıp halkımızı buradan sürmek isteyenlere karşı kıyamete kadar ‘var olacağız’ diye haykıran aziz Türk Milleti var” diye konuştu.



Başkan Uğurlu, “Biz, 1071 yılında bu topraklara ayak bastık ve bu toprakları vatanımız kabul ettik. Ecdadımız bu topraklar uğuruna milyonlarca evladını şehit verdi. Bütün dünyaya şunu gösterdik ki; necip Türk milleti zillet içinde yaşamaktansa vatanı için izzet ile şehit olmayı bilir. Aziz milletimizi tanımayanlar, bu millete terör örgütleriyle komple kurmaya kalkanlar, 15 Temmuz hain darbe girişimini peydahlayanlar, bu necip milleti gördü ama yine ders almadılar. Biz canımızı vermekten çekinmeyiz. Gazi Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin ateşini yaktığında, göğsünde imanı ve vatan sevgisi olan bir avuç askerle bu sevdayı gerçekleştirdi. Şimdi çok daha güçlü bir Türkiye var” dedi.



AMACINIZA ULAŞAMAYACAKSINIZ



Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarının altını çizen Başkan Uğurlu, “Terör örgütleriyle bizi dizayn etmeye çalışanlar, bunda asla başarılı olamayacak. Biz, hiçbir zaman diz çökmeyeceğiz. Polisimizin, askerimizin, vatandaşlarımızın hayatına kast eden kahpe eller, şunu unutmasınlar ki, ceddimiz bu topraklarda kalmanın bedelini ödedi. Biz de bu bedeli öderiz. Kıyamete kadar buradayız; yeter ki bir olalım birlik olalım.” Konuşmaların ardından dev Türk bayraklarıyla harekete geçen kortej, sloganlar eşliğinde ilçe merkezinde yürüdü.

