Kemalpaşa'da trafo patladı

Kemalpaşa'da trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Kemalpaşa'da trafo patladı
07 Ocak 2019 Pazartesi 13:39

Kemalpaşa'da elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. Soğukpınar Mahallesi'nde İnönü Caddesi üzerindeki iki gündür devam eden çalışmaların ardından, önceki gün saat 17.00 sıralarında şebekeye elektrik verilmesiyle buradaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamalarla etrafa saçılan kıvılcımlar kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatılırken, bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği bildirildi. Trafoda yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığı belirtildi. Soğuk havada iki gündür elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar da trafodaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Etiketler; #kemalpaşa #elektrik #trafo
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