Kemeraltı da metroya benzemesin!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, tarihi Kemeraltı çarşısında başlayacak altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl süreceği duyurulan proje çalışmalarını olumlu bulduklarını kaydeden Doğan, 'Umarız tarihi çarşıyı ayağa kaldıracağı belirtilen bu hizmet de; Metro projesinde ve Balıkçılar Çarşısı'nda olduğu gibi Sayın Aziz Kocaoğlu'nun beceriksizliğine kurban gitmez' dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez yaklaşık on yıl önce duyurusunu yaptığı ve proje tasarımı yarışmasının ardından ancak seneler sonra start alacak Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı ve üstyapı yenileme faaliyetleriyle ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, '10 bini aşkın sayıdaki esnafımızın can damarı, İzmir ekonomisinin gözbebeği Kemeraltı'nda hayati öneme sahip bu projeye ne yazık ki 10 yıldır başlanamadığını gördük. Her sene bütçeye alınan ancak belediyenin beceriksizliği nedeniyle her seferinde ertelenen bu önemli projeye nihayet başlanacağı kamuoyuna duyuruldu. Umarız ki, çarşıyı ayağa kaldıracak ve eski günlerine döndürecek bu yatırım da diğerleri gibi yarıda kalmaz, İzmirli hemşerilerimizi hayal kırıklığına uğratmaz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na bir kez daha sesleniyorum. Lütfen bu projeyi de 10 yılda biten metro ve fiyaskoya dönen Balıkçılar Çarşısı'na benzetmeyin. Dileriz ki, projenin yapım ihalesi yetkin ve bu işi becerebilecek uzman bir firmaya teslim edilir. Metro yapımında İnönü Caddesi esnafının başına gelenler; umarız Kemeraltı'nda yıllardır çile çeken, her yağmurda sular altında kalan ve belediye sayesinde yüzme öğrenen esnafımızın da başına gelmez' dedi.



Balıkçılar Çarşısı hatırlatması



Kemeraltı'nda yapımına 10 yıl sonra yeni başlanacak ve fiyaskoya dönen Balıkçılar Çarşısı projesini hatırlatarak sözlerini sürdüren Doğan, 'Bildiğimiz üzere, neredeyse sekiz yol önce daha ortada projesi bile yokken yıkılan Kemeraltı Taşçılariçi Katlı Otoparkı'nın yerine yapılacak ünlü Balıkçılar Çarşısı projesi halen tamamlanamadı. İhale şartnamesine göre geçtiğimiz yıl bahar aylarında bitmesi gereken bu önemli tesis esnafımızı mağdur ettiği gibi, üç seferdir ertelenmesine karşın halen inşaat halindedir. Umarız 2019 seçimlerinden önce hizmete açılır. Üzülerek görüyoruz ki, Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı konusunda yaptığı, yapacağı başka hiçbir yatırım, hiçbir önemli projesi de bulunmamakta. Burada yaşanan başarısızlıktan ders alınmasını diliyoruz. Temennimiz, buradaki hüsranın bir benzeri de Kemeraltı'ndaki yenileme faaliyetlerinde yaşanmasın. Bir yıl proje için çok uzun bir süre. AK Parti olarak bu projenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Umarız Metro inşaatında olduğu gibi her taraf bitmeyen bir türlü tamamlanamayan kazı alanına dönmez ve umarız ki, bundan ötürü de güzel İzmir'imize ziyaret maksadıyla gelenlere karşı ilimiz hakkında kötü intiba bıraktırmazsınız..' uyarısında bulundu.