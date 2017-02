Kemeraltı deprem görmüş gibi yıkılıyor!

İTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, Kemeraltı'nın kaderine terk edildiğini ifade etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın birçok sorunun olduğunu ve bu yüzden de birçok dükkanın kepenk indirmek zorunda kaldığını belirten Özyiğit, ilgisizlik ile birlikte Kemeraltı'nın depreme gerek kalmadan kendi kendine yıkıldığını söyledi

-İTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, son yıllarda birçok krizin yaşandığını belirterek bundan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın çok zarar gördüğünü dile getirdi. Özyiğit, tüketicinin alım gücünün düşmesi ve alışverişten uzaklaşması ve Kemeraltı için bahsedilen projelerin hayata geçirilememesi ile tarihi çarşıda birçok dükkanın iş yapamaz hale geldiğini ve kepenk indirdiğini dile getirerek, 'Depreme gerek kalmadan kendi kendine yıkılıyor' dedi. Kemeraltı 'nın sorunlarını defalarca yetkili mercilere aktardıklarını fakat çözüme yönelik bir adımın atılmadığını belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit, 'Maalesef sorunların yok farz edilmesiyle, sorunları görmemezlikten gelmekle ve küresel sermaye ile işbirliği yapan yerel yönetimlerimiz vizyonsuzluğu ile proje yapmaması durumu bu hale getirdi. Bunu artık bilerek yaptıklarını düşünüyorum, Kemeraltı can çekişiyor. Cadde mağazacılığımız can çekişiyor. Sadece Alsancak değil, İzmir'deki birçok caddede dükkanlar kapatılmış durumda' diye konuştu.Kemeraltı Çarşısı'nın yıkılması için bir depreme gerek olmadığını binaların kaderine terkedilmesi ile birlikte kendi kendilerine yıkıldıklarını söyleyen, Özyiğit, 'Bir an önce tedbir alınması lazım. Kemeraltı'nda artık binalar yıkılıyor. Çok değişik sokaklarda, metruk yıkılmış binalar var. İzmir'de Kemeraltı bir deprem bölgesi ama artık bir depreme bile gerek kalmadı. Kendi kendine yıkılıyor binalar. İzmir Ticaret Odası, Tarihi Kemeraltı Çarşısı için bir proje yaptı ve bu proje insanları son derece heyecanlandırdı. Beklentiler çok yüksek. Bu projenin içinde olan bir insan olarak da, projenin bu beklentileri karşılayacağını düşünüyorum' dedi.Kemeraltı'nda bulunan otoparkın yıkılması ile birlikte yerine bir türlü yeni bir projenin başlamaması 871 sokakta yaşayan esnafı zor durumda bıraktığını da sözlerine ekleyen ve konunun bir sorun yumağına dönüştüğünü sözlerine ekleyen Özyiğit, 'Sorunları yok farz ederek, sorunları çözemeyiz. Kemeraltı'nda bir otoparkı yıktık, yerine hiçbir şey yapmadık. Şu an 30 yıllık bir Kemeraltılı olarak 20 lira ücret vermemize rağmen, Kemeraltı'nda araç park edecek yer bulamıyoruz. İzmir 'le tarihi eşdeğer olan bir çarşıyı bu şekilde mi yaşatacağız? İnsanlar buraya nasıl gelecek? Hangi ulaşım aracıyla gelecek? Kemeraltı'na en yakın gelebileceğiniz, otobüsle de gelseniz, kendi arabanızla da gelseniz, yürüyerek de gelseniz yapacağınız yol bin metre, yani 1 kilometre' ifadelerini kullandı.Son olarak İzmir'de tarihi hiçbir dokuyu ortaya çıkartamadıklarını da sözlerine ekleyen Özyiğit, 'Kemeraltı'nda hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz. Sadece yok farz ediyoruz. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bunu yerel yönetimlerin küresel sermaye ile el ele vererek birlikte yaptığını düşünüyorum. Kemeraltı'nda hiçbir soruna el atmamanız ve Kemeraltı'nı yok farz etmeniz buradaki insanların vebalini alıyor. Ve çok acı sonuçları ortaya çıkartacak. İzmir'de bir çok insan asgari ücretle dahi iş bulamıyor. Bunun sebebi de İzmir'in ana sorunlarının maalesef tespit edilememesi' dedi.