Kemeraltı esnafı yayalaştırmadan mutsuz

Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kemeraltı'nın yayalaştırılması projesinin ticari hayatlarını olumsuz etkilediğini savunarak, kararın iptali için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etti

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapan Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konan Kemeraltı Yayalaştırma Projesi'nin ticari hayatlarını olumsuz etkilediğini savundu. Bölgede çok sayıda toptancının olduğu hatırlatılarak, yayalaştırma projesi nedeniyle saat 10.30 ila 17.30 arasında bölgenin araç trafiğine kapatıldığı söz konusu saat aralığında bölgede bulunan araçlara zabıta tarafından yüksek cezalar yazıldığı belirtildi. Esnaf, yaya trafiğinin olmadığı bölgelerin yeniden araç trafiğine açılması kararının iptali için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

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